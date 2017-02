Desvelamos el secreto más entrañable y mejor guardado de la gira de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja está dispuesta a asombrar de nuevo en su vuelta a los escenarios y en esa tarea tiene un fiel aliado: su hijo Kiko Rivera. La base principal del repertorio, que desgranará en diferentes ciudades españolas y latinoamericanas, está basada en su último disco, “Hasta que se apague el sol”, y entre las doce canciones de este trabajo se encuentra “Debo hacerlo”, donde habla de la soledad que tiene ahora en el terreno amoroso y en la que irrumpe como un huracán que cambia el estilo su primogénito.

El tema, compuesto por Juan Gabriel, no es nuevo, lo novedoso es que la ha grabado con Kiko marcándose un rap a mitad de la interpretación y con unos arreglos musicales diferentes. No se sabe aún si el hijo de Pantoja estará en todas sus actuaciones, cabe pensar que no será así, pero lo que si es seguro es que dará la sorpresa en aquellos lugares a los que pueda acudir, supuestamente Madrid, Barcelona y Sevilla.

Isabel Pantoja, que no da puntada sin hilo, está encantada con este dueto maternofilial en el que también cuentan con la colaboración de Anthony de “Zona Prieta”. La letra, que habla de la soledad, de que necesita un buen amor porque ya no aguanta más, de que alguien la reviva…. Es rapeada, casi al final, primero por Anthony y este introduce a Kiko.

No es que el Dj se haya esmerado mucho en sus frases, pero pone bastante euforia al dirigirse a su progenitora:

“¡Ay mi gente!, se me antoja, / decir lo hermosa que canta mi Pantoja / Y esta rola, con tanta pasión, /Juan Gabriel la hizo y le salió del corazón / Y esta frase, tan hermosa, / mi mamá la canta y la hace más famosa. / Debo darlo todo, debo darlo todo, debo darlo todo / Con amor / Debo hacerlo / Porque te quiero mamá / Todo con amor / ¡Y así soy yo!/”.

Es una fusión de flamenco y rap que seguramente hará bailar a los fans y menos fans por el buen ritmo y que levantará al público de sus asientos. Madre e hijo no tienen pretensiones de premios o alabanzas, simplemente es algo personal y entrañable que la tonadillera quiere llevar consigo en esta nueva andadura de conciertos.

Si hace años subió a un niño que repetía sus estrofas con gracia, hoy sube a un hombre con el que se le cae la baba. “Mi vida, te quiero”, le dijo en su reciente entrevista, “nos vamos a fusionar”.

Y kiko añadía con entusiasmo: “La vamos a liar”. Aunque la canción no es inédita y el dueto de Kiko e Isabel ya se emitió en 2014 en una gala de televisión, la expectación está servida por ver esta dualidad en directo y por escuchar los mensajes que siempre lanza la intérprete. En el tema del que hablamos, por ejemplo, pidiendo un novio: “Necesito un buen amor / Porque ya no aguanto más / Veo la vida con dolor / Quítenme esta soledad”.