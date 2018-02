Desde Meryl Streep a Margot Robbie: analizamos el estilo de las nominadas al Oscar

Nominada por “Three billboards outside Ebbing, Missouri” (Martin McDonagh). La favorita este año al Oscar como mejor actriz – sería el segundo tras “Fargo” – tiene claro que su estilo es el “bedhair”: “pues lo que le importa es la comodidad, llevar un corte que le haga la vida más fácil, muy poco dada a cambios, siempre con un look desenfadado y dejado, que sumado a sus facciones y manera de gesticular, algo rudas, le da un aspecto marcadamente masculino”. Para Lesur, el corte es fundamental, y al estar bien hecho, ya no necesita peinado o al menos, no necesita mucho trabajo. Como suele decir: “el corte es el peinado”. Y el de McDormand, sin duda es muy dandy, tiene garra y es sumamente cómodo.