Hace apenas una semana que Laura Matamoros dejó a su amigos y familiares para emprender una nueva aventura televisiva de la mano de ‘Supervivientes’. Esta no es la primera ocasión en la que la hija de Kiko Matamoros participa en un programa de convivencia, de hecho, gracias a su naturalidad y desenfado consiguió la simpatía de la audiencia que le hizo finalmente ganadora de ‘Gran Hermano VIP’.

A raíz de ese concurso, la joven se hizo con un gran ‘Ejército Laurista’ que le apoyó proyecto tras proyecto que llevó a cabo al salir de la casa de Guadalix. Sin embargo y a pesar de no necesitarlo, hay una persona que no ha dudado en demostrar todo el cariño y afecto que le tiene mandándole fuerza a través de su perfil en Instagram: esa es Raquel Bollo. La ex colaboradora de ‘Sálvame’ ha compartido varias instantáneas en sus redes sociales en las que aparece la hermana de Diego Matamoros con uno de los atuendos diseñados por la ex de Chiquetete. Asimismo, la sevillana ha recordado su paso por el concurso de supervivencia reviviendo lo vivido hace ya 10 años. Dado que Laura se encuentra entre los primeros nominados del concurso, Bollo no ha dudado en ser una de las primeras que ha llamado para evitar su expulsión.

Lo cierto es que Laura tiene pocas papeletas para ser eliminada ya que su fama y caché subió de manera considerable tras su aparición en ‘Gran Hermano’ y sus seguidores ansiaban más dosis de su esencia. Así, Matamoros, poco a poco, se está haciendo un hueco en el mundo de los ‘influencers’ sumando puntos para convertirse en toda un it-girl.