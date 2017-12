Descubrimos el color fetiche de Paula Echevarría

Desde que somos pequeños a todos nos preguntan cuál es nuestro color favorito. Si tuviéramos que descubrir cuál es el tinte fetiche de la actriz asturiana lo tendríamos muy claro: el blanco. Paula es una fan de este tono, al menos a la hora de vestir. Hemos podido verla con un precioso vestido de tirantes con flores blancas celebrando el día de su cumpleaños rodeada de amigos y de prensa. Su reaparición en los medios tras hacerse público que se había separado de David Bustamante lo hizo eligiendo un conjunto dos piezas en este pigmento. Una falda y un top con volantes para la presentación de su nueva fragancia, con la que acaparó todos los focos. Sin duda, es una tonalidad que le hace sentir segura y con la que se ve guapa.

El blanco resalta el moreno de la asturiana y desprende elegancia. La indumentaria de este color otorga frescura, luminosidad y versatilidad a quien la lleve. Es un tono fácilmente combinable con accesorios coloridos, permitiendo crear diferentes looks, sofisticados y también informales. Un matiz que le queda fenomenal debido a que Paula luce una figura envidiable. Mientras las mujeres más gorditas prefieren el negro para disimular algunos kilos de más; en las chicas más delgadas, como Paula, el blanco es un aliado esencial. Por eso no duda en elegirlo, incluso para su ropa de baño. La actriz también lo luce en sus looks más informales, con vestidos de estilo hippie o ibicenco. E incluso para vestidos ceñidos y muy elegantes, combinados con pedrería, estampados, bordados o cortes desiguales.

El mayor inconveniente que tiene el blanco es que se ensucia muy rápido, por lo que hay que cuidarlo mucho al usarlo y al lavarlo, para que se mantenga intacto durante más tiempo. Paula siempre lo lleva impoluto, otorgándole elegancia y clase cuando acude a cualquier evento.