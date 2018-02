El desafortunado mensaje de Toño Sanchís a su amiga Olvido Hormigos

Toño Sanchís no suele caracterizarse ni por su delicadeza, ni por su saber estar, ni por su elocuencia.

La muestra la ha dado, una vez más, con el último mensaje que ha hecho público en su cuenta de Instagram.

El exrepresentante de Belén Esteban, a quien le une una gran amistad con la enemiga pùblica número uno de ésta, Olvido Hormigos, ha querido acordarse de la exconcejala y mostrarle su apoyo en estos difíciles momentos que está viviendo. Este pasado martes 6 de febrero, Olvido Hormigos perdió a su padre, Hipólito, de 89 años, que murió de manera repentina en los Yébenes, donde residía.

Pero el mensaje de pésame que ha publicado Toño no ha sido muy acertado. Sanchís aparece feliz y sonriente en un selfie en el que posa detrás de un panel de Radioset, emisora de radio en la que colabora. Ya en alguna ocasión Toño Sanchís ha expresado el orgullo que le produce trabajar en este medio. Lógico. Pero promocionar la radio en la que trabaja, el programa ‘Morning Glory’, e incluso el estilismo que luce, nombrando cada marca de cada prenda, en el mismo mensaje en el que da el pésame a Olvido Hormigos… es, cuanto menos, inapropiado y algo torpe.

“Buenos días, esperando para entrar a ‘Morning Glory’, día triste por el fallecimiento del padre de mi querida amiga @olvidoh D.E.P. Look bomber @zara #morningglory #radioset #bemad#besos”, ha escrito Toño.

No queremos terminar sin recalcar que, no sólo ha sido erróneo el tono del mensaje. Por no cuidar, Toño no ha cuidado ni la ortografía. El texto original de Toño Sanchís ha sido rectificado. La cantidad de faltas que incluía nos ha obligado a ello…