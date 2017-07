De Andrés Velencoso a Chino Darín, así ha cambiado Úrsula Corberó

La actriz catalana ha conquistado muchos corazones, entre ellos el de algunos de los hombres más guapos del panorama nacional e internacional. Cuando Andrés Velencoso estaba saliendo con, nada más y nada menos, que Kylie Minogue, Úrsula se cruzó en el camino del modelo y le robó el corazón. Sin embargo, la pareja siempre trató de ser discreta y, aunque compartían imágenes de los mismos lugares el mismo día en sus redes, evitaban posar juntos. La única imagen de ambos que tiene Úrsula en su perfil de Instagram es una silueta de los dos a contraluz, donde comenta: “Cumpleaños feliz Andrés Velencoso”, junto a una puesta de sol y un corazón. Es la declaración de amor más explícita que hizo la actriz catalana al modelo públicamente.

Tras dos años de noviazgo, Úrsula dejó a Andrés cuando le pilló con otra. Sólo comentó en sus redes: “Yo sé que os preocupáis mucho por mí y lo agradezco un montón, pero en momentos así es conveniente deciros que necesito que me respetéis y que estoy bien, no me voy a morir, ni se acaba mi vida. Ya está”.

Nada que ver con su relación actual con el actor argentino Chino Darín, hijo del conocido Ricardo Darín. La pareja se conoció en el rodaje de la serie ‘La embajada’ para Antena 3 y, aunque al principio su relación comenzó de forma discreta y precavida, han ido perdiendo el miedo a enseñar su amor en las redes sociales. En su Instagram, Úrsula no ha dudado en poner una imagen de su chico durmiendo junto al icono de un angelito. También ha subido una foto de ambos mientras ella le pinta los labios y comenta “Quien tiene una amiga tiene un tesoro”, junto a varios corazones y el nombre de su chico. Además, acompaña una foto de él arreglándole la venda del pie de ella con la frase “Feliz cumpleaños para mi persona favorita” junto a un corazón. La última instantánea de su chico era en la bañera y Úrsula añadía la palabra “Hermosura” para referirse al actor. En todas ellas y algunas más que tiene con él, la actriz declara su amor por su chico, del que además de en las redes, no se esconde cuando la prensa le pregunta, llegando a afirmar: “Está mal que yo lo diga, pero Chino es perfecto. Tengo un compañero increíble”. Por su parte, el actor tampoco esconde su amor por la española, a la que ha llegado a comparar con “una diosa” en declaraciones a los medios.

Un gran cambio de actitud, del hermetismo que demostraba con Andrés Velencoso a las muestras de amor públicas que le hace a Chino Darín. Hace tan sólo unos días, Úrsula revolucionaba las redes con una foto en la que se le ve desnuda de cintura para arriba, sólo tapando el pezón con una estrella. Imagen que ella misma describe como un robado de su novio, del que se muestra totalmente enamorada sin tapujos.