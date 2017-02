David Flores desconsolado y lejos de su madre en un homenaje a Rocío Jurado

David Flores, el nieto de Rocío Jurado e hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se ha derrumbado durante un acto homenaje a su abuela en el que se ha reinaugurado la estatua de la cantante en Chipiona.

David ha acudido junto con su hermana Rocío, su tía Gloria Camila y los hermanos de Rocío Jurado, Amador y Gloria Mohedano. De nuevo toda la familia ha aparecido unida y de nuevo una ausencia se ha hecho notar, la de Rocío Carrasco. “Estamos los que queremos estar. El que no quiera venir que no venga”, ha declarado Amador refiriéndose a la actitud distante de su sobrina Rocío.

Rocío Flores y David Flores han sido los encargados de descubrir la estatua de su abuela ante los aplausos de todos los presentes. En ese momento, David Flores ha comenzado a llorar desconsolado. El joven no ha podido reprimir las lágrimas a pesar del cariño que ha recibido por parte de toda su familia.

A pesar de que David no puede contar con la compañía de su madre, está claro que amor no le falta. Su hermana no ha dejado de estar pendiente de él en ningún momento. Gloria Camila, Amador y Gloria también se han deshecho en atenciones con el joven.