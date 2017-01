David Delfín reaparece rodeado de su pareja y sus mejores amigos

Bibiana Fernández nos ha permitido ver una nueva foto de David Delfín. El diseñador de moda compartió su última foto en Instagram hace nueve semanas, en la que agradecía con una divertida foto comiéndose una porra (homenajeando a Terelu Campos) las felicitaciones por su cumpleaños.

Sin embargo, no lo hemos vuelto a ver, pero este fin de semana celebraba el nuevo año en su casa, rodeado de su pareja, Pablo Saez, y grandes amigos como Topacio Fresh, Bibiana Fernández, entre otros. “Celebrando el año, otra vez con @davidelfin_co @pablo.saez @jau4ever @felixsabroso @macablanchon @topaciofresh@iraelcotes @saralasoc y servidora 📸 @princepelayo y la rubia simplemente #esther“, escribía la colaboradora de televisión.

En la instantánea vemos a David Delfín sentado en el sofá y tras su gran amiga Bibiana Fernández. Hay que recordar que la última aparición pública que hizo el diseñador fue el pasado mes de septiembre, donde lo vimos muy cambiado físicamente. Con sentido del humor y deportividad ante la vida, David Delfín no evitó hablar de su lucha contra el cáncer. “Se me ha quedado cara de hamster”, dijo, divertido ante los cambios físicos que ha sufrido a consecuencia de los tratamientos. “Esta mañana me miraba al espejo y no me reconocía”.

A continuación, os mostramos la reaparición de David Delfín y cómo está llevando la lucha contra el cáncer.