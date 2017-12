David Bustamante decide llevar una vida de perfil bajo en su año más convulso

En su última aparición pública, Paula Echevarría desveló dónde iba a pasar estas fiestas: “Pasaré la Navidad en Asturias, con la familia en Nochebuena y Navidad”. Eso sí, prefirió no contar dónde estará su hija Daniella durante sus vacaciones, aunque quiere seguir disfrutando del espíritu navideño: “Tengo una hija maravillosa que tiene nueve años y que tiene una carta de Reyes, de “me lo pido, me lo pido” que no te puedes imaginar.