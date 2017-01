David Beckham, un padrazo en el parque de atracciones

La Navidad es una de las mejores épocas para rodearse de los seres queridos y pasar tiempo con ellos. Como padre familia numerosa, David Bekcham sabe lo complicado que puede ser compaginar el trabajo con el tiempo que se dedica a la familia, por lo que aprovecha los días navideños para disfrutar con sus cuatro hijos.

Hace unos días el famoso futbolista acudió al parque de atracciones Winter Wonderland, ubicado en el londinense parte de Hyde Park con sus hijos Brooklyn, de 17 años; Romeo, de 14; Cruz, de 11 y la pequeña Harper, de 5. Con la gran ausencia de Victoria, la familia se lo pasó en grande disfrutando de la tarde y de todo lo que ofrecía el parque.

Como uno más, el que fuera jugador del Real Madrid espero pacientemente las colas de las atracciones para montarse con sus hijos y, una vez llegado su turno, le vimos gritar con los niños en la montaña rusa y reír sobre unos columpios voladores y las ‘tazas locas’.

Estas navidades han sido muy especiales para los Bekcham y es que el pequeño Cruz ha dado sus primeros pasos en el mundo de la música con la presentación de su primer tema, un villancico llamado ‘If every day was Christmas’ cuyos beneficios van a parar a la ONG británica Make Some Noise. De hecho, hay muchas esperanzas puestas en Cruz después de que firmara por el equipo que lleva la carrera de Justin Bieber.