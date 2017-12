El pasado martes, Lydia Lozano celebraba su cumpleaños número 57 y, como caía en martes, la periodista tuvo que pasar gran parte de la jornada en el plató de ‘Sálvame’. Si bien estuvo rodeada de sus compañeros de trabajo, algunos de los cuales son grandes amigos, lo cierto es que la jornada no fue todo lo feliz que le hubiera gustado, pues recibió una sorpresa indeseada y Kiko Hernández intentó ‘engañarla’.

Lydia recibió varios regalos durante el programa, aunque no todos hicieron que la sonrisa le llegara a los ojos. Para demostrar que ella era la protagonista del día, Alonso Caparrós, -con quien se disfrazó de Ana Boyer y Fernando Verdasco– la escoltaba del brazo hasta su sitio cuando, para sorpresa de todos, le daba un apasionadísimo beso que la dejó patidifusa. Si bien no era algo que hubiera pedido, fue uno de los mejores obsequios que obtuvo durante la tarde.

Para recibir el resto de los agasajos Lydia tuvo que esperar casi al final del programa, cuando Kiko Hernández llegaba cargado con dos grandes ramos de flores. Según decía, uno era de parte de todo el equipo de ‘Sálvame’ y el otro de su parte: “este ramo de flores lo he encargado yo para ti”, le dijo a Lydia, que rápidamente le dio las gracias. Sin embargo, sus compañeras, que intuían quién era el verdadero remitente, le pidieron que leyera la tarjeta: “¡es de mi club de fans!”, decía con una sonrisa ante la broma de su compañero.

A pesar de ello, Kiko no mentía del todo, pues sí que tenía un regalo para ella: una felicitación que, por su cara, no se esperaba ni quería, la de Amable, su supuesto amante cubano. “Me he acordado mucho de ti, quería felicitarte y que todo te vaya bien. A ver si nos vemos pronto y podemos recordar viejos tiempos”, explicaba mientras enseñaba una tarta dedicada a Lydia.

Finalizado el programa, y ante todas las emociones vividas, Lydia decidía irse a casa y no celebrar sus 57 años con sus compañeros de trabajo.