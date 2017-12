Cristina Pedroche, polémica y divertida en “El hormiguero”

La presencia de Cristina Pedroche en El hormiguero siempre causa gran expectación y esta vez no iba a ser menos, sobre todo, a las puertas de la Navidad, cuando la pregunta sobre cómo será su vestido parece una cuestión nacional. La colaboradora de Zapeando ya ha desvelado que lucirá un espectacular diseño de Hervé Moreau, Director Artístico de Pronovias, firma que ya la vistió en los dos años anteriores: «Si algo funciona bien, hay que repetir, por eso este año ha querido volver a confiar en Hervé, siempre me presenta algo más espectacular de lo que yo me había imaginado». Y añadió: «He construido un evento, ya no es solo comerse las uvas, es criticarme para bien o para mal».

Pero además de hablar de las Campanadas, en su conversación con Pablo Motos salieron temas como el feminismo, las redes sociales y como lleva ser objeto de tanta atención y a veces de polémica: «Me dan por todos lados. Un día me puse un vestido más clásico en el que quería que se fijaran en mi pelo, pero un titular dijo que sacaba a pasear mi lado menos sexy. Ser sexy es una actitud. En el fondo las polémicas vienen porque los periodistas exageran mucho las cosas. Dicen que soy la mujer que se mete en los charcos, pero simplemente soy clara y transparente. Los periodistas también van a buscarte. Y me da rabia que no escriban la pregunta. Hace unos días una periodista me preguntaba si creía que las mujeres nos hacemos las rubias porque así es más fácil. Le dije que aquello era una pregunta machista y que si no iba a entrar en el texto, no quería contestarle», contó Cristina.

Motos también le preguntó cómo lleva las críticas e insultos en redes sociales: “Me llaman de todo en la misma foto: gorda, anoréxica, fea… ¿Cómo voy a estar delgada y gorda a la vez?. Me da mucho menos miedo las redes sociales que salir a la calle si hay mucha gente. Y más con todo esto que está pasando con lo de La manada, el acoso… Yo quiero ir a mi casa tranquila por ser libre, no por ser valiente. No hay que tener miedo».

Cristina Pedroche también está feliz por su debú como modelo de pasarela: «Las pasarelas poco a poco van abriendo un hueco a medidas que no son perfectas. De todos modos, estoy buenísima y me gusto muchísimo, aunque no tenga las medidas perfectas de una supermodelo».