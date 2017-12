Cristina Pedroche desvela uno de los secretos mejor guardados de su look de Nochevieja

Si hay un look que genera máxima expectación en la noche de la retransmisión de las Campanadas, ese es, sin duda, el de Cristina Pedroche.

La colaboradora de ‘Zapeando’ lo sabe y por eso siempre alimenta el misterio para, en el último momento, dejar a todos boquiabiertos con vestidos de los más atrevidos, tan repletos de transparencias, que podríamos denominarlos ‘no vestidos’.

La ausencia de tela en los looks de las Campanadas de Cristina Pedroche ya comienza a ser una tradición como la de las mismas uvas. ¿Llegará un día que no podremos concebir en este país la noche de las Campanadas sin Cristina Pedroche semidesnuda en la televisión? Quizá eso sería exagerar demasiado, pero lo que no podemos negar es que, un año más, el estilismo de la de Vallecas está despertando mucha curiosidad, y a ella le divierte.

Cristina se toma con humor la atención que acapara sus vestido y administra con cuentagotas, información sobre los mismos.

Aún no sabemos el resultado definitivo de su look en esta Nochevieja (ni lo descubriremos hasta ese mismo día), pero sí que hemos podido descubrir, gracias a su amigo, el estilista Josie, que ha tirado a la Pedroche de la lengua, que esta lucirá no uno, si no dos estilismos. Cristina ha advertido que para descubrir los dos vestidos habrá que quedarse hasta después de las uvas, pegados al televisor.