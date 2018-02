La vida sonríe a una Cristina Castaño que tiene varios motivos para esbozar una sonrisa tan grande como su trayectoria, cada vez más notable. El inminente estreno de ‘Cuerpo de élite’, su nueva serie, en Antena 3, así como llegar a la cifra redonda de 700.000 seguidores en Instagram, son dos grandes noticias que la gallega ha querido celebrar con un topless. Cristina ha compartido una imagen suya en la piscina, tapándose el pecho con sus manos.

Una manera muy sensual de conmemorar estas dos hazañas, y de combatir el intenso frío que azota a todo el país estos días: “¡Ya somos 700K! ¡GRACIASSSSSS! Y esta noche estrenamos por fin Cuerpo de élite en Antena 3. La foto es para celebrarlo. TODO. ¡Ah! Y para combatir el frío”, ha escrito la actriz, que saltó a la fama gracias a su papel de Judith en ‘La que se avecina’.

No es la primera imagen que comparte así, hace unas semanas quiso publicar una suya en bikini en la que reivindicaba el derecho de las mujeres a posar de forma sexy. Además, Cristina Castaño viene de ser una de las protagonistas, con todas las letras, de los Premios Goya tras su reivindicación feminista: “Esta noche soy la encargada de presentar los Goya… o sea, no, perdón. Los Goya no. Los Goya este año los presentan dos hombres. No, perdón, está muy bien porque hasta ahora sólo lo había hecho uno”. Un mensaje que fue muy aplaudido.

En ‘Cuerpo de élite’, Castaño comparte guion con Canco Rodríguez, Octavi Pujades, Adriana Torrebejano y Álvaro Fontalba. O lo que es igual, una boina verde, una mossa d’esquadra, un ertzaintza jesuita, un tedax y un ladrón que se hace pasar por policía nacional y que deberán limar sus asperezas para resolver juntos misiones imposibles.