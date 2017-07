Así es el contenido completo de la emotiva carta que Kiko Matamoros envió a su hija

En la última gala de ‘Supervivientes’ pudimos vivir un emotivo momento con la visita que Diego Matamoros realizó a su hermana Laura en Honduras.

Los hijos de Kiko Matamoros se encontraron para alegría de Laura, que estaba deseando abrazar a su querido hermano.

Durante la visita, Diego le entregó una carta a Laura, escrita por Kiko Matamoros de su puño y letra: “¿Papá te ha pedido A TI que me entregues esta carta?”, preguntó Laura extrañada, sabiendo que entre Diego y su padre no existe relación. “Lo que no consiga ‘Supervivientes’ no lo consigue nadie”, le respondió Diego.

Laura comenzó a leer el principio de esa carta en la que Kiko le decía lo orgullosos que estaba de ella y lo mucho que le recordaba a él en muchas de sus actuaciones. Llegada a este punto, la voz de Laura se quebró por la emoción y no pudo continuar leyendo en alto.

Pero ‘Sálvame’ sabe el contenido completo de esa carta y no ha dudado en mostrarlo.

