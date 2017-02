Consigue el efecto Letizia con estos 7 vestidos capa al alcance de tu mano

Sigue la moda con estilo y elegancia. La reina Letizia siempre sorprende con sus estilismos, de eso no hay ninguna duda. A comienzos de esta semana volvía a dejarnos boquiabiertos de la mano de su esposo con un vestido capa en color verde oliva de corte midi, de lo más glamuroso y elegante, con el que acudió a los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2016. Doña Letizia, como no podía ser de otra forma, se convirtió en el centro de todas las miradas con este modelo, y no solo porque rompe así con los tradicionales outfits que luce en los eventos oficiales, sino porque todavía no se ha dado a conocer quién lo firma. Aunque en un principio se pensó que podría ser Juanjo Oliva, el diseñador lo desmintió poco después, al igual que Felipe Varela.

Especulaciones aparte, lo cierto es que la reina adapta, cada vez más, las nuevas modas a su fondo de armario. Con este look lo ha vuelto a dejar claro. Y es que los vestidos capa están causando sensación y se han convertido a día de hoy en la nueva tendencia de esta primavera.

Este tipo de prendas ajustadas, que remarcan la figura, se completan con una capa de lo más sofisticada, perfecta para actos de cualquier tipo. Por ello, hemos querido hacer una recopilación de varios ‘cape dress’, que seguro que vamos a poder adaptar a nuestros eventos esta nueva temporada. Vestidos de todos los colores y largos, con los que acertarás seguro. ¡Apunta!