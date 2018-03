Confesiones sexuales y discusiones taurinas: los temas estrella en la cena de Víctor Janeiro

Cada nuevo capítulo de ‘Ven a cenar conmigo: Edición Gourmet’ es una oportunidad para conocer el lado más desconocido de sus protagonistas y de sus secretos mejor guardados. Tras visitar las casas de Lucía Etxebarría y Rappel, la pasada noche era el turno del torero Víctor Janeiro, que abrió las puertas de su vivienda de Madrid para recibir a sus tres compañeros y a las cámaras. Si bien el diestro solo enseñó la cocina y el salón de su hogar, fue más que suficiente para conocer un poco más su personalidad, pues la decoración estaba basada en retratos de su familia y recuerdos del mundo del toreo. Precisamente, los objetos que les rodeaban fueron uno de los causantes de la tensión que reinó en la noche y es que hay que recordar que mientras que Víctor se dedica al mundo del toro, Etxebarría es una acérrima antitaurina.

Lo primero que hizo Janeiro fue enseñar sus tesoros, entre los que se encontraba la torera con la que tomó la alternativa y, ni corta ni perezosa, Ana Obregón se la probó para que este le mostrara algunos movimientos. En ese momento, la escritora llegó a su límite y, para no salirse de sus casillas, decidió abandonar temporalmente la casa de Víctor.

“Todo lo que sea oír hablar de matar animales no quiero. Yo no voy a escuchar detalles. Para mantener la armonía yo me he salido, ahora volveré, tranquilamente”, contaba Lucía a las cámaras mientras esperaba en el pasillo a que Ana terminara sus primeras lecciones.

Si bien la noche consiguió tomar caminos más calmados, lo cierto es que en mitad de la cena la profesión del anfitrión volvió a salir como tema de conversación y, una vez más, fue motivo de discordia. “Voy a ser la mosca cojonera. Se arriesga menos la vida del torero que del toro, que sí que va a morir seguro”, explotaba lucía después de que Víctor confesara como comenzó sus deseos de ser torero.

Para sorpresa de todos, no fue Janeiro quien defendió la fiesta nacional, sino Ana Obregón, que propició así una nueva discusión que solo pudo parar el hermano de Jesulín de Ubrique, que pidió paz ya que “estas conversaciones no tiran nunca hacia adelante, vamos a dejarlo aquí”.

Calmados los ánimos de nuevo, la sobremesa trajo consigo un nuevo tema de conversación: el sexo. Mientras que Lucía contaba que para ella no era necesario tener sexo muy a menudo, Rappel se mostraba sorprendido y desvelaba sus necesidades sexuales. “Mira que cutis, sin cremas, sin operaciones… ¡Sin viagra! Yo funciono que no veas”, confesaba.

Y si bien parecía que la noche ya había tenido confesiones más que suficientes, Ana Obregón no dudó en preguntarle a Víctor Janeiro cómo fue su primera vez. “No lo recuerdo muy bien, pero en medio de la calle en pleno verano. ¿Sabes? Cuando las cosas no te gustan intentas olvidarlas”, desvelaba el marido de Beatriz Trapote, que consiguió ponerse en segundo puesto con 24 puntos.