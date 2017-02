¿Cómo está celebrando Kiko Rivera su 33 cumpleaños?

Kiko Rivera está de celebración. El joven acaba de cumplir 33. Después de disfrutar de una escapada romántica con su mujer, Irene Rosales, la pareja ha decidido celebrar el cumpleaños del dj en Madrid.

El matrimonio ha aprovechado su estancia en la capital para ir a visitar a Isabel Pantoja. El joven matrimonio, sin su hija Ana, llegaban a casa de la tonadillera, ubicada al lado del parque del Retiro, en torno a la una de la tarde. Dentro estaban la cantante, su hermano Agustín y Anabel Pantoja. Al rato de su llegada salía su tío, que no ha regresado dejando a su hermana con su hijo, su nuera y su sobrina. Los cuatro han comido juntos y seguro que Kiko ha soplado las velas al lado de su madre encantado y feliz.

Este ha sido un día muy especial para él y más después de pasar dos años sin poder celebrarlo en la compañía de su madre. La gran pregunta es: ¿dónde está Chabelita en el día del cumpleaños de su hermano?

La redes se han llenado de mensajes para el hijo pequeño de Paquirri y hasta él mismo ha querido felicitarse. También lo ha hecho su mujer, de una manera muy romántica y con estas palabras: “Feliz cumpleaños a la persona que me lo consiente todo, que me soporta día a día, que me regala los mejores momentos de mi vida, felicidades al mejor padre, marido y amigo del mundo. Solo decirte mi vida que te deseo todo lo mejor y que deseo pasar toda una vida juntos felicitándote cada 9 de febrero. Te quiero con locura cariño”.

Kiko está a punto de emprender una nueva aventura. El artista va a hacer las maletas para poner rumbo a Sudamérica y llevar hasta allí su música.