Cinta Gil Silgado: ‘María Jesús ha elegido la vía más rápida denunciando a mi hermano por acoso’

Cinta Gil Silgado está cansada de que María Jesús Ruiz “juegue” con la situación que está viviendo su hermano. Por eso quiere poner los puntos sobre las íes y aclarar todo con su versión de los hechos.

Parece ser que María Jesús Ruiz ha denunciado a tu hermano por amenazas y ha pedido una orden de alejamiento. ¿Tenéis constancia de ello?

Claro. Él tiene constancia de esa orden de alejamiento y de la denuncia.

¿Por eso tu hermano ha dicho que mandaba sus reyes a su hija por un servicio de mensajería?

Sí, claro. No podía acercarse a la madre, entonces ha tenido que usar la mensajería para que le llegaran los reyes a su niña. Es una denuncia que ha puesto por acoso, pero a mí me da vergüenza ajena que se usen unos temas tan delicados cuando hay mujeres que están muriendo a manos de sus maridos. Hay que tener cuidado porque ha elegido la vía más rápida, pero no es realmente la mejor.

Tú no consideras que sean ciertas estas acusaciones…

Yo considero que, porque tú expreses lo que sientes en un momento determinado y encima cuando sales de la cárcel te ponen cortapisas, yo no tendría miedo a que hablaran de mi vida ni cómo me han conocido cuando no tengo nada que esconder. La parte más fácil es la cobardía de poner una denuncia cuando no son.

Dice que ha recibido cartas injuriosas de tu hermano y amenazantes. Y que se las has dado tú.

Yo he podido darle cartas de mi hermano en un sobre cerrado. Yo no tengo por qué leer nada de lo que haya dentro. Han salido además muchas en televisión.

¿Por qué denuncia ahora y no antes?

Pues no sé, porque si tú tienes una relación que es así yo denuncio desde el primer momento, no espero a que salga de prisión porque tema que pueda hablar. Pero si su vida la sabe todo el mundo.

También habla de unos correos tuyos con cartas escaneadas.

Son cartas en las que él expresa sus sentimientos por no poder ver a su hija. Amenazas no son. Acoso es esperarte en la puerta de tu domicilio. Está jugando con una menor. ¿Quieres a un padre para el libro de familia y no para las responsabilidades y las obligaciones?

¿Crees que quiere tapar la boca a tu hermano?

Sí. Pero su hija un día será mayor y se dará cuenta por documentos o personas que le van a decir realmente lo que ha pasado. ¿Y ahí cómo va a quedar ella como madre?