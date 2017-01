Chenoa, el año de su gran remontada

La cantante Chenoa deja atrás uno de los años más fructíferos de su carrera profesional. Mas trabajadora que nunca, ha demostrado este 2016 que está volcada en su carrera. Su esfuerzo se ve recompensado, ya que a la mallorquina el éxito la acompañó este año, en cada uno de sus nuevos proyectos.

Ha sido una de las más googleadas de este 2016. El motivo ha sido el reencuentro protagonizado por los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, donde todas las miradas estaban puestas en ella y Bisbal. A nadie dejó indiferente su actuación de ‘Escondidos’, que fue comentadísima por la supuesta ‘cobra’ que le hizo el almeriense.

Además del reencuentro de O.T., Chenoa se incorporó al equipo de ‘Tu cara me suena’, en el que triunfa como parte del jurado, y donde ha dejado salir su lado más desenfadado, que ha encandilado al gran público.

También lanzó este año, en octubre, su primera línea de ropa y accesorios, Loverss. Gracias a estos diseños hemos conocido el particular sentido del humor de la mallorquina. Chenoa ha sido muy aplaudida gracias a sus diseños en sudaderas y camisetas con lemas como ‘Yo en chándal no salgo más’ o ‘Ey, me has pillado’, en relación a su spot con Avon y haciendo un claro guiño a sus declaraciones más famosas del momento en que rompió su relación con el almeriense.

A ese gran revuelo mediático que la artista ha vivido este 2016 hay que sumarle el lanzamiento de su séptimo disco, ‘Soy humana’, con el que ya ha empezado a triunfar con su gira de discos.

No es de extrañar que con tantos compromisos profesionales el padre biológico de Chenoa, José Carlos Corradini, haya reaparecido en el panorama televisivo este año. Chenoa de momento no ha querido pronunciarse sobre este asunto, totalmente volcada en su faceta profesional.