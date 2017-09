¿Miente Chenoa en su libro? Su padre biológico asegura que sí

Chenoa ha agitado los cimientos del panorama celeb con la publicación de su primer libro, ‘Defectos perfectos’, una biografía en la que repasa su trayectoria profesional y cuenta, por primera vez, los entresijos de su relación con David Bisbal. “Una semana antes de volver de viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo como ‘Ya llego’. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. ‘Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos’. Ya había pasado otra vez y él había vuelto arrepentido y con las cosas claras: él me quería”, se puede leer en uno de los párrafos.

Aunque el almeriense ocupa buena parte de las páginas, al igual que otros familiares y amigos, de quien no hay ni rastro en las 200 páginas que ocupa el libro es de su padre biológico, José Carlos Corradini. Algo que, según cuenta en exclusiva LOOK, no ha sorprendido al argentino, que entiende que sea Tati, la pareja de la madre de Chenoa, a quien la cantante considere su padre. “Admito y reconozco que es el padre de vida. No lo voy a negar nunca. Él fue quien estuvo con ella cuando ella estaba resfriada, cuando le dolía la cabeza o quizá llevándola al colegio. En esas cosas estaba él, pero de ahí a que ella me niegue como padre biológico hay un abismo. Las raíces no se deben olvidar”, cuenta.

Sin embargo, si hay algo que puede haber dolido más a José Carlos es que, presuntamente, su hija miente sobre el origen de su nombre, María Laura. “Me llamo Laura por una canción de Spinetta, un gran roquero argentino. El tema es triste a más no poder. Cosas de tener una madre casi adolescente a la que le iba lo lacrimógeno”. Una versión que Corradini, triste porque la cantante no cuente la verdad, no comparte: “El nombre se lo puse yo”, afirma rotundo en LOOK. “El fanático de Spinetta era yo, que era hippie y era para nosotros la canción del momento. Su madre no tenía ni idea de ese cantante porque le gustaba la música más comercial. Por Spinetta se llama Laura, pero se olvida del María. Se llama María Laura porque mis hermanas le habían puesto a sus hijas de primer nombre María y yo quise seguir con la tradición”.

“¿Por qué quieren cambiar la historia? ¿Tanto cuesta decir la verdad?”, se pregunta José Carlos indignado. Dos preguntas que seguramente no tengan respuesta, pues si bien ha decidido retirar la demanda que tenía contra Chenoa, a quien le pedía una pensión, todo apunta a que las cosas entre ellos seguirán siendo como hasta ahora, es decir, prácticamente inexistente.