Chenoa desvela una infidelidad de Bisbal y ya comienzan a sonar algunos nombres

Chenoa cuenta lo siguiente en su libro: “Dos años después de nuestra ruptura… una colaboradora suya se me sentó al lado en un avión para contarme los detalles pormenorizados de su historia con mi ex…Para entonces ya no lloraba las penas y no veía la necesidad de semejante confesión”. Esta última frase “Ya no lloraba las penas”, ha hecho que muchos recuerden el videoclip que el almeriense grabó junto a Mónica Cruz para la canción que llevaba ese mismo título: ‘Lloraré las penas’.