Chenoa confiesa cómo fue su ruptura con David Bisbal

A pesar del tiempo que ha pasado entre la ruptura de David Bisbal y Chenoa, esa historia todavía sigue presente. Si hace un año se desataba la locura con la famosa “cobra” que tuvo lugar en el concierto del reencuentro de ‘OT’, ahora Chenoa habla sin tapujos de cómo fue su dolorosa ruptura con el almeriense.

Todavía sigue presente aquella imagen de Chenoa en chándal a las puertas de su casa atendiendo a la prensa entre lágrimas. Después de eso, la artista siempre ha querido mantener ese tema al margen. Hasta ahora. En su libro ‘Defectos perfectos’ que acaba de publicar hay un episodio íntegro donde relata cómo fue la ruptura con el cantante almeriense. El libro se ha agotado en apenas unas horas desde su publicación y es que el capítulo “Sin nadie”, en el que relata una de sus etapas más dolorosas, era uno de las confesiones más esperadas por los seguidores de la pareja Chenoa-Bisbal. ¿Qué ocurrió realmente?

“Una semana antes de regresas de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como ‘Ya llego’. Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. ‘Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos'”. Para continuar: “Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: Él me quería. Y punto”.

Pero no fue así. “Unos días más tarde, alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. ‘Pon la tele’. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantando de la vida, diciendo que no estaba con nadie”. Continuando diciendo: “Esas palabras se me clavaron en el pecho como balas, no podía respirar. Su ropa estaba en el armario. (…) Era el peor día de mi vida”.

También hubo espacio para hablar de ese momento en el que bajó al portal de su casa en chándal: “En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar. Imagino la cara de mi amiga cuando me vio, lacrimógena perdida, ante las cámaras. Vino volando a rescatarme, metió algo de ropa en una bolsa y me llevó a su casa para atiborrarme de valerianas y vino”, cuenta.

Aún así, Chenoa confirma que: “Fue una historia de amor como la copa de un pino, un amor de película, de los grandes. Lo que haya pasado después no le resta verdad a aquello”.