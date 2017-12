Chelo García Cortés cumple 66 años en su momento más complicado

Este domingo, 3 de diciembre, la periodista cumple un año más y lo hace en su peor momento, como ella misma ha reconocido. Aunque ha confesado que no tiene ningún problema sentimental, pues está felizmente casada con Marta Roca Carbonell desde hace 12 años, Chelo está ahogada por las deudas económicas por la enorme cantidad que le reclama Hacienda desde el pasado mes de mayo. “No tengo tiempo material para cubrirla. Lo que me piden es tal disparate que aunque tuviese 20 años menos no vería futuro de solución”, afirmaba la tertuliana.

Lejos de pensar en una jubilación, que sería acorde a su edad, Chelo no puede permitirse dejar de trabajar en este momento. Muchos han sido quienes han apuntado que no ha sabido gestionar sus ingresos y que ha llevado un tren de vida que le ha llevado a la situación actual. Su antiguo compañero en el programa ‘DEC’, Antonio Montero, fue uno de los que habló alto y claro a este respecto. “Chelo ha estado muy mal asesorada financieramente”, aseguraba, además de afirmar que le gustaban mucho los lujos. También su expareja, José Manuel Parada, dio su opinión sobre el tema, insinuando que la periodista es una manirrota. “Le gustaba gastar más de lo que ganaba”, recordaba sobre su vida pasada en común.

A las dificultades económicas se le suman los problemas que está sufriendo tras la adopción de su perra Maggy. Chelo se hizo cargo de su mascota en el programa ‘Sálvame’, acogiéndola a través de una protectora de animales llamada ‘Zarpas y colmillos’, a la que ha denunciado por querer arrebatarle al animal. Según la colaboradora, se habló desde el primer momento de una adopción definitiva, pero según la protectora fue como acogida temporal. Chelo se ha negado a firmar el contrato hasta figurar como la nueva dueña de la hembra de chihuahua. Además, la periodista también se ha negado a aceptar el pago de los gastos de esterilización, si no le dan una cuenta de la protectora y no una de un particular como le remitieron, o que miembros de la asociación puedan presentarse en su casa para ver a la perra, prácticas habituales en las protectoras.

Mientras esperamos que sus problemas se vayan solucionando queremos desearle un ¡feliz cumpleaños!