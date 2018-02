Un nuevo disgusto para Rosario Mohedano (y no es por ‘Sálvame’)

Rosario Mohedano no gana para disgustos. La cantante acaba de compartir con sus seguidores de Instagram el último disgusto que acaba de sufrir después de que alguien le hackeara su cuenta en la red social.

“¡Hackeada por @danmareer @4n0n1m4t0!”, escribía la hija de Rosa Benito después de recuperar la posesión. “Devuelta la cuenta… me siento más vulnerable que nunca. Gracias a los que os habéis preocupado, solo espero que no me hayan robado información, teléfonos de contactos y asuntos privados. Lo que me faltaba”, se lamentaba en un hashtag.

En la imagen se puede ver una sección de una captura de pantalla de un usuario anónimo en el que, supuestamente, la hija de Rosario Mohedano habría escrito un comentario que ella no hizo nunca: “Hackeado por @4n0n1m4t0 y @danmareer”.** Tras realizar la publicación, decenas de sus seguidores se alegraron de que hubiera podido recuperar la cuenta y lamentaban el incidente. Entre tanto comentario, se coló uno del supuesto hacker, un mensaje de lo más misterioso en el que aseguraba no haber robado nada y que, si así lo quisiera, podría contactarle por Whatsapp “si tiene problema con tus redes sociales”.

Hace apenas unos días Rosario volvía a convertirse en noticia debido a unas críticas constantes que le llevaron a quejarse en redes sociales que está sufriendo una campaña de acoso continuado que le está haciendo la vida imposible. Un “maltrato psicológico” que aseguró recibir desde hace un tiempo y por el cual ha llegado a pedir públicamente ayuda a las ‘instituciones competentes’.

Tras este último disgusto, esperemos que el año no haga más que mejorar para Chayo Mohedano, que ya ha tenido enfrentamientos más que suficientes.