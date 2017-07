Chabelita Pantoja, todo sobre su aparición televisiva en Perú

La hija de Isabel Pantoja asistió al programa Cuéntamelo todo, de Perú, acompañada por su pareja Alejandro Albalá, con el que se ha vuelto a reconciliar. Ella aseguró que le tenía un cariño a Perú, pero que no lo considera su tierra natal: “Le tengo cariño al Perú, pero no lo considero mi país porque yo he vivido desde pequeñita en España. Todo lo que conozco esta allá, pero si le he agarrado cariño al Perú y espero volver alguna vez. Es más, mi mamá me dijo que si no iba a ver Machu Picchu no había ido al Perú”.