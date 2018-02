Queda poco, muy poco, para que Alejandro Albalá y Chabelita pongan de una vez por todas el punto y final a su relación. No hay que olvidar que -legalmente- siguen siendo marido y mujer. El próximo martes 3 de abril es la fecha elegida para la celebración del juicio en el que firmarán su divorcio y que tendrá lugar en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Lo cierto es que ninguno de los dos puede esperar más para cumplir con el último paso antes de separarse oficialmente. No se pueden ni ver, el rencor está clavado dentro de ellos y no quieren saber nada el uno del otro.

Los dos han logrado pasar pagina y han retomado la senda del amor de la mano de otras personas. Chabelita ha empezado una nueva vida en Sanlúcar de Barrameda junto al padre de su hijo. Ha dejado Madrid atrás y se ha traslado a la casa de la madre de Alberto Isla. La suya parecía una reconciliación imposible, sobre todo después del intercambio de golpes dialécticos que mantuvieron tras su separación, pero ahora parece que Isa no tiene dudas de que es el hombre con el que quiere compartir su vida. Mientras tanto, Alejandro Albalá disfruta de su amor junto a la extronista Sofía Suescun.

Mucho se ha hablado de la demanda que Chabelita podría interponer a su todavía marido a raíz de las declaraciones que Albalá ha hecho en plató hablando de la familia Pantoja. Unas palabras que no han gustado nada en el clan, que podría pasar a la acción, algo que no preocupa demasiado al joven, concentrado en su nueva etapa sentimental. Cabe destacar que La hija de Isabel Pantoja y Albalá contrajeron matrimonio en junio de 2016, por medio de una boca civil celebrada en las paradisíacas playas de Cancún.