Céline Dion, su transformación en una auténtica it girl

La muerte en enero de 2016 de su marido, René Angélil, supuso un antes y un después en la vida de Céline Dion. Lógicamente en el plano personal y también en el profesional, él fue su mentor y representante, pero en un terreno mucho más frívolo, como el estilístico el cambio ha sido total, La cantante canadiense ha contratado a uno de los estilistas más deseado de Hollywood, Law Roach, y de su mano se ha introducido en el mundo de la Alta Costura y de las firmas internacionales de primer nivel “Céline no tiene miedo”, ha dicho de ella.

Céline no ha tenido miedo a los looks más arriesgados, que han acrecentado su imagen de diva. Las revistas de moda más prestigiosas, como Vogue, le han dedicado editoriales, y los especialistas en tendencias ya hablan de ella como una auténtica prescriptora… O lo que es lo mismo, una it girl en toda regla a sus 49 años.

A la cantante canadiense le sobra actitud. Defiende sin problemas los estilismos más extravagantes y posa ante los fotógrafos con las tablas propias de toda una estrella. En su armario ya han entrado Roberto Cavalli, Dior, Giambattista Valli, Saint Luarent… El desfile es interminable y no solo de prèt-a-porter, también se atreve a pisar la calle con modelazos de Alta Costura… ¡Y seguro que seguirá!