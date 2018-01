Febrero está a las puertas de alzar su telón y en el horizonte más cercano se vislumbra a una pareja que supera todos los límites de felicidad y emoción habidos y por haber, Cayetano Rivera y Eva González. El matrimonio se va a convertir en padres de su primer hijo, un niño que verá la luz en las próximas semanas y que transformará a la modelo en madre primeriza a sus 37 años. El torero no puede estar más ilusionado ante un acontecimiento tan importante y así lo confiesa en un coloquio junto a Curro Vázquez en Las Ventas (Madrid), donde deja muchos titulares acerca de su futuro, el nombre del niño o la opinión de su hija Lucía sobre el hermano que está a punto de nacer.

Pregunta: Cayetano, ¿cómo vas a compaginar ahora el toreo con tu tarea como padre? Hace poco tuviste una grave cogida…

Respuesta: Los percances son cosas que prefiero pensar que no van a ocurrir, aunque soy consciente de que están ahí. No sé cómo me va a afectar el nacimiento. Me preocupa cómo compaginarlo, pero de momento a seguir toreando y disfrutando de mi profesión porque es lo que siento…ya veremos cuántos años. Habrá que esperar a que nazca el chico a ver qué pasa.

P: ¿Va a seguir los pasos de su padre y va a ser torero?

R: No, al 200%.

P: ¿Y el nombre?

R: Seguimos en negociación. Casi vamos a esperar que nazca parece. No llegamos a un acuerdo.

P: ¿Quién gana?

R: Hay empate.

P: ¿Nos podéis decir un poco los nombres que tenéis pensados?

R: Da igual porque al final luego no son. Yo creo que voy un poco por delante, con eso de que es un niño juego un poco mis cartas.

P: Eva está centrada en su profesión hasta el último momento. Sois los dos un par de trabajadores ¿cómo lo estás llevando?

R: Yo la verdad que estoy preocupado porque el esfuerzo y el desgaste que supone el programa le obliga a muchos madrugones, muchas horas. Estoy deseando que pare para que descanse y disfrutar el resto del embarazo

P: Lo que está claro es que está maravillosa. Hemos visto un reportaje de ella con la tripita y está estupenda

R: Ella no se ve igual, se ve gorda y yo le digo: “gorda no, estás embarazada”. Imagino que eso es así.

P: ¿Tenéis ya todo preparado por si tenéis que salir corriendo o todavía es pronto?

R: Bueno ya vamos preparando cosas, tenemos cositas preparadas.

P: ¿Qué dice tu hija Lucía? Ha confesado que es muy niñera…

R: Encantada. Estamos todos encantados.