Cayetano ha defendido su posición como noble y ha asegurado que no todo es tan fácil por el hecho de pertenecer a una familia como la suya: “Yo no he escogido nacer aquí. He pasado toda mi vida queriendo ser normal, queriendo ser yo. Y lo he conseguido. Todo lo positivo que me ha dado nacer aquí, es un valor añadido, y todo lo negativo, gracias a Dios, lo he superado pero con mucho dolor y mucho trabajo”: “Te dicen: ‘búscate la vida’, y no hay dinero porque los 4 palacios y las 7 casas se lo han comido todo”.