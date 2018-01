Carmen Martínez-Bordiú hereda con polémica el ducado de Franco

Tras el duro golpe de despedir a Carmen Franco, la familia comienza ahora un movimiento de papeles, abogados y títulos, sólo propio de altos linajes como el de los Martínez-Bordiú.

Mucho se ha especulado en los últimos días sobre la herencia del ducado de Franco. Y es que, aunque Francis Franco fue el primer hijo varón de Carmen Franco, la primogénita fue Carmen Martínez-Bordiú.

Algunos creyeron que podía existir la posibilidad de que Francis reclamara el ducado por ser el varón, y otros incluso especularon con la idea de que, quizás, la propia Carmen Martínez-Bordiú, podria ceder el ducado a su hermano.

Ninguna de las dos cosas va a suceder. Carmen Martínez-Bordiú lo tiene claro y así se lo ha hecho saber en persona al periodista Jesús Mariñas. Este último ha asegurado en ‘La Razón’ que fue en el mismo homenaje a Carmen Franco oficiado dos semanas después de su muerte, cuando Carmen martínez-Bordiú le confirmó que no había cabida a ningún tipo de especulación con este tema. La Ley de Igualdad para Sucesión de Títulos Nobiliarios señala a Carmen como la heredera indiscutible, al ser la mayor de los 7 hermanos, independientemente de ser o no mujer. El primero hijo varón no tiene aquí, ningún tipo de prioridad o privilegio.

Carmen Martínez-Bordiú no va a ceder el ducado ni va a renunciar a él, porque le corresponde de manera legítima.