Quien quiera colarse en el armario de Carmen Lomana ha de saber que corre el riesgo de no encontrar la salida y es que estamos ante uno de los iconos de estilo españoles del siglo XX y XXI. Se antoja complicado saber cuántos vestidos tiene en su poder, pero ahora nos hemos podido hacer una idea gracias a la exposición que la socialité ha hecho en colaboración con el Museo del Traje. Lomana ha aportado más de 60 piezas únicas, una pequeña muestra que solo representa el 10 % del total en su haber, para conformar una increíble colección prêt-a-porter y Alta Costura. Todo un regalo para los amantes de la moda. John Galliano, Valentino, Óscar de la Renta, Gucci, Marc Jacobs, Ágatha Ruiz de la Prada, David Delfín y Chanel, entre otros grandes modistos de las últimas décadas, tienen cabida en esta exposición que acaba de arrancar.

Como no podía ser de otro modo, la protagonista de la inauguración no ha sido otra que Carmen Lomana, pletórica por esta iniciativa: “Es una pequeña muestra, pero con vestidos muy significativos de diseñadores españoles y extranjeros. Hay piezas que son obras de arte y se podrían comparar con grandes cuadros. Parece que en los museos solo se hacen exposiciones de gente que se ha muerto, pero no es así. Una colección hecha con cariño, amor y dedicación”, apunta. Sin embargo, si tiene que quedarse con una, elige un Loewe de Narciso Rodríguez que lució en la reinauguración del Teatro Real, la última vez que acudió a una fiesta con su marido, Guillermo, fallecido hace 20 años en un accidente de coche.

Se podría decir que Carmen es a la moda lo que la baronesa Thyssen al arte. Su armario es tan amplio que resulta imposible calcular su valor económico: “No lo sé, pero son prendas que no son baratas, pero eso no importa, compras lo que puedes y lo que te gusta”, dice Lomana. En muchas ocasiones nos ha comentado que ella no tiene armario sino habitaciones y ahora entendemos por qué. Además, reconoce ser “ordenada y metódica en la clasificación de su ropa, sean de alta costura o de Zara”.

Pese a la majestuosidad de su vestuario, Carmen Lomana no cree que ligue gracias a sus outfits: “No, a los hombres les puede gustar que vayas bien vestida. Ligo mucho más en verano que voy hecha una pingo y con bikini, más que con un vestido de costura. Se liga en cualquier época, pero más en verano porque tienes más tiempo y estás más predispuesta, en invierno no tengo tiempo yo para tonterías”, argumenta. La empresaria no quiere saber nada de hechizos de Cupido: “Ahora mi corazón está entretenido y muy bien, pero no enamorado, me siento muy libre y ahora no quiero tener una pareja fija”.

Por otro lado, se muestra preocupada por el estado de salud de María Teresa Campos, operada de urgencia el pasado sábado: “Pobrecita. La respeto, la admiro y la tengo mucho cariño, pese a que en algún momento haya podido criticar algo”, dice Carmen Lomana, demostrando que la salud de una persona es lo primero.