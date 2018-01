Cuando Carmen Lomana se pone delante de un micrófono es conveniente abrir bien los ojos y escuchar atentamente. Es una de esas personas que no tiene reparos en valorar todo aquello por lo que se le pregunta y que no tiene pelos en la lengua para criticar todo lo que crea conveniente. Una de sus dianas preferidas son Las Campos y su reality. Ya el pasado mes de diciembre mostró su rechazo a este formato televisivo y tildó a las hermanas de “paletas, ordinarias, vulgares y catetas”.

Ahora, ha vuelto a la carga con más fuerza que nunca y señalando directamente a Terelu y a su idea de hacerse una liposucción. Ha sido en la ‘première’ de ‘C’est la vie’, donde la empresaria ha destacado como invitada de lujo. Carmen Lomana ha empezado a hablar de ‘Las Campos’ algo timorata, pero al final se ha soltado: “No me saques ese tema porque voy a decir cosas que no debo. Que haga lo que quiera, si eso le hace feliz, que se liposuccione de arriba abajo. Pero no es una cosa para tomárselo a broma porque es una cosa muy seria”.

Preguntada acerca de si le gusta la nueva entrega del reality, Lomana lo tiene claro: “¿Cómo me va a gustar? Si además no nos han enseñado nada interesante. De New York solo hemos visto chinos y no han comido en ningún sitio elegante, solo hamburguesas y cosas cutres. Lo poco que he visto no me ha gustado”, reconoce. Y si no es muy afín a ellas ¿por qué lo ve? Algo a lo que responde sin problema: “Como lo he criticado mucho ahora tengo que seguir viéndolo, a ver si me sorprenden y en vez de chabacano se convierte en algo sofisticado y maravilloso”.

Otro de los asuntos candentes en torno a ella es la publicación de su columna en ‘La Razón’ y el supuesto plagio cometido. Carmen Lomana cambia el tono y se muestra dolida hablando del caso. Prefiere esquivarlo, pero deja entrever que la controversia podría haber surgido de su decisión de confiarle la redacción a otra persona: “Esa historia no os la puedo contar porque no es agradable. Confías en otra persona con toda la buena intención y…” ¿Se la encargó a alguien? “Es que prefiero no tratar este asunto…”.

Por último, la socialité ha entrado a valorar las incendiarias declaraciones de Alba Carrillo contra la industria de la moda en el pasado Chester con Risto Mejide: “Me parece absurdo, es la primera vez que lo oigo, si acaso adelgazarán para poder meterse en la ropa. ¿Meterse plomo? ¿y tú te crees que la gente que lo organiza no se da cuenta? Lo que les piden a las modelos es un aspecto saludable y deportivo, no que parezca que salen de un campo de concentración. Las palabras de Alba Carrillo no van a dañar a la industria de la moda. A mí me parece rocambolesco el tema”, sentencia.

Incluso, Lomana va más allá y cuenta su experiencia: Una mujer no puede tener una talla 34, eso lo puede tener una niña de 12 años, se dejan la salud y terminan con enfermedades psicosomáticas, del miedo a engordar. Hace poco presenté un desfile, veía a las modelos muy delgadas y le pregunté a una cómo podía ser y me dijo que es que llevaba con agua y una manzana todo el día. Le dije que se iba a desmayar. Me parece contra natura”.