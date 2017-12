Carmen Franco ha muerto a los 91 años de edad, después de que este jueves recibiera la extremaunción en su casa del barrio Salamanca de Madrid. La familia se ha mostrado muy pendiente de Carmen todo este tiempo, en el que Carmen ha estado en su casa con un delicado estado de salud.

Nunca un apellido ha pesado tanto. Carmen Franco Polo ha vivido una vida plena, pero también difícil. Sus primeros años estuvieron marcados por la convulsa situación política, primero, y después por la terrible Guerra Civil española y una posguerra que marcó a todo un país. Carmen, que nació en Oviedo el 14 de septiembre de 1926 se convirtió en la única hija de Francisco Franco y Carmen Polo, una niña que creció entre algodones, que jamás fue al colegio, que se educó con institutrices y que aprendió muy pronto a no mostrar sus sentimientos y a obedecer.

Primero obedeció a sus padres, luego a su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú… Al final, Carmen reconocía que no se sintió verdaderamente libre hasta que enviudó y pudo por fin hacer lo que más le gustaba en el mundo: viajar. La suya es sin duda una historia fascinante, la de una pequeña princesa encerrada en una torre de cristal. Y también polémica, marcada por la figura de su padre primero y luego por los escándalos y tragedias que han golpeado a los suyos. No es de extrañar que su hija mayor, Carmen Martínez -Bordiú, afirmase convencida que no creía que su madre hubiese sido nunca feliz del todo.