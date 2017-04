Carmen Cervera cumple años con la tristeza de no saber si su colección se quedará en España

La baronesa cumple 74 primaveras y lejos quedan los concursos de miss con los que se dio a conocer. Su matrimonio con el actor estadounidense Lex Barker le lanzó a la fama, pero alcanzó la cima y la alta sociedad al convertirse en la quinta esposa de Hans Henrich Von Thyssen Bornemisza. Una historia de amor y de familia unida que se deshizo con la muerte del Barón.

Tita heredó una fortuna, al igual que los hijos de Thyssen y su propio vástago, Borja, al que Henrich reconoció y trató como hijo biológico, aunque no lo era. La herencia, las propiedades y sobre todo la colección de arte, provocaron que el espléndido vínculo entre Cervera y su hijo se viniera abajo.

A esto se unió la supuesta mala relación con su nuera, Blanca Cuesta, que dió paso a desencuentros, alejamientos e incluso a algun pleito con abogados de por medio. Sin embargo, estas Navidades, y después de muchos años, la familia se reunió en Suiza. Por fin las hijas pequeñas de la baronesa, Carmen y Sabina, su hijo mayor Borja, sus cuatro nietos y Blanca disfrutaron de unas fiestas todos juntos.

Con su eterna sonrisa y diplomacia, Tita siempre ha comentado que no podían coincidir por sus complicadas agendas, pero parece que ahora su relación ha mejorado considerablemente. Hay otro aspecto de su vida en el que la filántropa no atraviesa su mejor momento. El contrato con el Museo Thyssen, que alberga la mayoría de las piezas de su colección privada cedidas al Ministerio de Cultura, ha terminado este año y Carmen quiere mejorar las condiciones y cambiar algunos puntos que considera obsoletos.

Este tema aún se encuentra en fase de negociación y, por lo visto, los resultados hasta la fecha no convencen a la baronesa que muy a su pesar ha asegurado que se llevará los cuadros fuera de España si no se respetan sus reglas. En la actualidad no hay nada firmado y se desconoce si la excepcional colección Thyssen continuará en Madrid.