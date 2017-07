Carmen Borrego, sobre su marido: “José Carlos es el hombre que de verdad me ha querido”

Carmen tiene claro que su marido es su principal apoyo: “Puedo decir sin lugar a dudas que el hombre que me ha querido de verdad se llama José Carlos. Me hace feliz cada día. El amor siempre lo vives con cierta ansiedad, sobre todo cuando está empezando, yo te puedo decir que desde que empecé la relación de pareja con él no he vivido ni un minuto de ansiedad a su lado. Siempre estamos el uno pendiente del otro”.