Carmen Borrego, tras la intervención de su madre: “Está molesta, pero va todo bien”

María Teresa Campos no lo está pasando nada bien desde que hace unos días se despertase con un fuerte dolor abdominal. Tras ser intervenida quirúrgicamente por “suboclusión intestinal, unida a un cuadro adherencial por cirugía ginecológica previa”, tal y como rezaba el parte médico que leyó Terelu Campos anoche, la presentadora ha pasado la noche ingresada en el Hospital La Paz de Madrid, pero mucho más tranquila y menos nerviosa que antes de la operación. Terelu ha dormido con ella y a primera hora de la mañana ha dado el relevo a Carmen Borrego y a Edmundo Arrocet, puesto que se tenía que ir a casa a ducharse e ir a ‘Sálvame’. No fueron las únicas visitas ya que Chelo García Cortés o Rocío Carrasco también quisieron acudir a interesarse por el estado de salud de la veterana periodista.

Al filo del mediodía, Carmen ha bajado a las puertas del centro médico para dar la última hora acerca del estado de salud de su madre: “No hay parte. Está bien, ya no tiene dolores porque se los atajaron ayer. Está molesta porque ha sido recién operada pero su estado general es bueno, en principio va todo muy bien. Estamos esperando a que llegue su médico para que nos diga más cosas”. Lo siguiente que hará la familia de María Teresa Campos será hablar con dicho médico “para ver cómo va a ser el posoperatorio y cuándo se puede marchar a casa, porque está como loca”, reconoce.

Mientras tanto, sus hijas reconocen estar “más tranquilas porque ya se le han quitado los dolores y no la vemos sufrir”. Carmen Borrego también ha querido dejar claro que su madre “no va a tener que cambiar su estilo de vida ni hacer nada concreto porque no ha sido grave”, al mismo tiempo que ha querido aclarar que este episodio viene de una operación ginecológica anterior de hace 40 años, no con nada de ahora. Las próximas noticias en torno al estado de salud de María Teresa serán cuando llegue su médico.