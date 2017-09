Carlota Corredera se pronuncia sobre la polémica de Jorge Javier Vázquez

Carlota Corredera está imparable. Después de presentar ‘Sálvame’ algunos días de la semana, la presentadora tiene fuerzas para acudir a fiestas. Como buena conocedora de la actualidad, no ha podido evitar las preguntas sobre las polémicas de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

“No tengo ni idea de lo que ocurre con Jorge Javier Vázquez. No tengo constancia de nada, de ninguna polémica. Sé lo mismo que vosotros, lo que ha dicho Mediaset, que se está centrando en su trabajo en ‘Gran Hermano’ y estamos deseando que vuelva a su casa, que es ‘Sálvame’. Yo tengo una relación estupenda con él…”, ha comenzado diciendo.

Además, ha destacado que tampoco sabe mucho del tema, ya que a ella le avisan de los días que tiene que presentar: “No puedo contaros nada porque no sé nada. Si la cadena quiere que Jorge se centre en el programa, no tengo ni idea del planillo, por decirlo de alguna manera”.

Está siendo una semana muy intensa, en la que Belén Esteban también ha sido protagonista: “Soy amiga de Belén, y cuando le tengo que decir que se equivoca, se lo digo. En este caso, María José se ha equivocado y lo ha hecho mal. Parece que se quiere vender que Belén miente, yo creo a Belén. Estoy convencida de que dice la verdad y que María José y Jesulín realmente no tienen relación con la niña”.

Tiene un deseo, que ha expresado a los medios en la fiesta del 100º aniversario de la revista Lecturas: “Espero que tenga una época de calma porque la pobre está… Lleva muchas cosas encima. El tema de Toño, que resulta que Belén gana y ahora Toño recurre. Nunca le llega el final. Todo lo que ha pasado este verano ha sido mucho desgaste para ella. Espero que esté bien”.

Carlota también se ha pronunciado sobre la polémica catalana: “Estoy muy preocupada por lo que está pasando en Cataluña. Yo he vivido en Barcelona y es una ciudad que adoro. Lo que me encantaría es que no pasara nada este domingo, espero que todo el mundo sea responsable… Lo que me gustaría es que hubiese un diálogo y que las dos partes se sienten a hablar. Luego, si la mayoría del pueblo catalán quiere votar, que se les escuche. Lo que no puede ser es la manipulación que se está haciendo. Hay que tener la mente más abierta. La gente está nerviosa y preocupada, y espero que al final no pase”.

Os contamos las declaraciones más contundentes de Carlota Corredera, que ha hecho pública su opinión sobre la polémica con Jorge Javier Vázquez.