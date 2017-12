Carlota Corredera recuerda su lucha contra su “enfermedad”

Carlota Corredera, de 43 años, es feliz siendo la clara imagen de superación y fuerza de voluntad, y por ello, desde su instagram pretende animar a todos aquellos que viven lo que ella vivió hace dos años: “Llevo toda mi vida a dieta y mi relación con la comida siempre ha sido emocional y complicada. En Tú también puedes no encontrarás fórmulas mágicas ni milagros adelgazantes pero sí un relato sincero sobre cómo se puede salir de ese pozo oscuro y frío que es la obesidad y la adicción a la comida insana. No quiero ser ejemplo de nada, pero me haría muy feliz que mi experiencia inspirara a las personas que lo necesitan, a las que sufren una enfermedad tan incomprendida como dolorosa”.

La presentadora de Cámbiame publicó en mayo de este mismo año su primer libro, Tú también puedes, donde cuenta las claves para perder 60 kilos. Desde hace poco más de un año conocemos a una nueva Carlota que disfruta de las oportunidades que le ofrece la vida, además de consolidarse como una de las presentadoras más queridas.

Cabe recordar que hace dos años decidió someterse a un gran cambio con una estricta dieta conocida como Pronokal debido a su tóxica relación con la comida. Carlota Corredera tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios y someterse a duros entrenamientos y actividades físicas.