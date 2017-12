Carlos Seguí habla por fin de su tormentoso divorcio de Patricia Conde

Su divorcio lo recuerda como “una pesadilla”: “Era una estrategia procesal para quedarse con el niño. Si un abogado te propone: ‘si dices esto, conseguirás que tu hijo viva en Madrid’, te puedes dejar llevar. Yo no lo hubiera hecho. Me parece inmoral. Estuve 35 días sin ver a mi hijo. Tenía siete meses y tuve miedo de que no supiera quién era su padre”, confiesa en Vanity Fair.