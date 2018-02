Carlos Lozano, el más macarra de todos en el “pandilleo” de ‘Sálvame’

Carlos Lozano continúa su particular cruzada con todos los colaboradores de ‘Sálvame‘. Desde que el presentador de ‘Granjero busca esposa’ estrenase sección en el programa de Jorge Javier Vázquez, donde ahora ejerce como defensor del pueblo, no perdona el recibimiento poco cariñoso que dice que tuvo.

Carlos asegura que sus nuevos compañeros de plató no le hicieron sentir cómodo. El mismo día que estrenó su sección tuvo un duro encontronazo con ellos, sobre todo con Mila Ximénez y Belén Esteban.

Carlos Lozano asegura que en ese momento estuvo al 10% y que podría haber sido mucho más duro. Parece que se quedó con ganas de poner a todos en su sitio y por eso no ha dudado en sentarse en ‘Sábado Deluxe‘ para continuar con la guerra.

“Soy de barrio”, “Si me buscas me encuentras”, “A lo mejor no vuelvo” o “No me gusta el ‘pandilleo’ que os traéis en ‘Sálvame'”, son algunas de las perlas que ha dejado durante su visita.

Carlos Lozano no está dispuesto a entrar por el aro de los desprecios de sus compañeros y ha demostrado que no se va a callar ante las ofensas. No se siente identificado con su manera de trabajar y de ser: “No soy como tú, no me compares”, le llegó a decir a Belén Esteban.