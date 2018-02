Los dardos de Carlos Lozano que hacen arder ‘Sálvame’

Como se diría popularmente, Carlos Lozano ha entrado en ‘Sálvame’ como un elefante en una cacharrería. Desde su sillón de defensor del pueblo pone voz a la audiencia y ha adoptado aquello de conmigo quien quiera, contra mí quien pueda. Le han bastado un par de apariciones para revolucionar el plató del programa estrella de Telecinco y para hacer llorar, enfadar e indignar a sus colaboradores.

La última ha sido en el pasado ‘Sábado Deluxe’, donde consiguió que Belén Esteban, una de sus compañeras no pudiera reprimir las lágrimas, después de decirle que “trabajas aquí a costa de contar tus miserias”. Cómo no, la de San Blas entró al trapo: “A costa de lo que me da a mí la gana”, reprendió. Lozano fue más allá y siguió atizando: “Ofendes a la gente cuando dices que vendes tus miserias por necesidad. Hay mucha gente que está deseando trabajar y no va a la televisión para contar sus miserias por dinero. Puedes trabajar de otras cosas. Tienes dos manos y dos piernas”. Toda una guerra sin cuartel.

Lozano fue invitado al programa sabatino para debatir con los tertulianos habituales, algo que se presuponía tan tenso como finalmente fue. Jorge Javier Vázquez recibió uno de los disparos dialécticos del que fuera presentador al escuchar estupefacto que hacía un periodismo nada riguroso y que se basaba en las mentiras.

Quizás movido por rencores enquistados tras su paso por ‘GH Vip 2016’, Carlos Lozano comenzó a soltar balas el pasado miércoles contra Mila Ximénez, cuando ésta reconoció que “los que hablan de la audiencia que vengan aquí y tengan las agallas de hacer la audiencia que hacemos nosotros, venga ya”. Algo a lo que Lozano respondió con el cuchillo entre los dientes: “Pues yo sé por qué lo dicen, porque ellos han sufrido lo que me pasó a mí en ‘GH Vip’ con vosotros, que me poníais de vuelta y media (…) Tú puedes hablar y criticar a la gente y luego no lo permites, bonita”.

“Estoy aquí porque me han llamado”. Así contesta el nuevo colaborador cuando le preguntan que por qué esta en ‘Sálvame’ después de todo lo que lo ha criticado: “Yo no voy tocando puertas y chupando culitos”. Sea como fuere, parece que el ciclón Carlos Lozano no ha hecho más que comenzar y así lo dejó claro él mismo: “Solo he estado al 10%. Si quiero, puedo ser sido más duro con los colaboradores”. ‘Sálvame’ está en llamas y todos señalan al defensor del pueblo como culpable.