Carlos y Fayna, 17 años de amor de una historia llena de idas y venidas

Pocos apostaban por su historia pero, 17 años después de su paso por ‘Gran Hermano 2’, Fayna Bethencourt y Carlos Navarro, más conocido por el sobrenombre de ‘El Yoyas’, han permanecido juntos, por lo menos hasta ahora. La pasada tarde la pareja, que ya protagonizó varias polémicas durante su participación en el concurso, volvía a los titulares cuando el barcelonés fue arrestado por la Policía por un presunto caso de violencia machista.

Se le acusa de coaccionar a la francesa “en el ámbito familiar” y ha sido puesto en libertad provisional, aunque con una orden de alejamiento de su mujer y sus hijos, como presunto autor del un delito de coacción, maltrato y vejaciones injustas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Además, tiene prohibido residir en la isla o visitarla de forma esporádica.

Si bien no es un hecho a dejar pasar, lo cierto es que no ha sorprendido a muchos fans del reality, pues Caros ya mostró su lado más violento durante los días que pasó en la casa de Guadalix de la sierra, de la que fue expulsado por su actitud agresiva.

No obstante, su relación con Fayna no se vio perjudicada y es que, desde el primer momento, a pesar de las broncas que protagonizaron, demostraron tener mucha química. Una vez fuera del formato continuaron viviendo una particular historia de amor llena de intermitencias de la que nacieron dos hijos, un niño y una niña. Una bonita familia que se rompió hace un tiempo, cuando decidieron emprender caminos por separados.

Mientras que Carlos se quedó en su Cataluña natal, Fayna hizo las maletas y puso rumbo a Canarias con sus dos hijos. Ha sido precisamente en la isla donde han tenido lugar los hechos, más concretamente en la casa de la rubia. Aunque habrá que esperar para ver qué deciden hacer, todo apunta a que este podría ser el final definitivo de una relación que no ha llegado a cumplir las dos décadas.