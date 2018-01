Carlos y Cayetano Martínez de Irujo: estalla la guerra en la casa Alba

Aunque tenía muchas ganas de disfrutar de la Navidad rodeado de sus hermanos y sobrinos, Cayetano Martínez de Irujo tuvo que organizar unos planes paralelos para las fiestas y no por deseo propio. Según adelantó Informalia, el jinete habría tenido un enfrentamiento con su hermano mayor, Carlos, que habría propiciado la separación navideña y el origen de las enfadadas declaraciones del duque de Arjona.

El principal problema habría sido que el actual duque de Alba no quiso que Genoveva Casanova, exmujer de Cayetano y madre de los dos hijos de la pareja, pasara la Nochebuena con el resto de los Alba en el Palacio de Liria. ¿El motivo? “Ya no es nada oficial en la familia”, una justificación que no sentó nada bien a su hermano pequeño, que no ha dudado en tildar de “miserable” y “chabacano” la forma de actuar de Carlos. Pero no solo le ha ofendido a él, sino también a la mexicana, que optó por quedarse en España a pasar las fiestas para estar con sus mellizos.

Ante esta perspectiva, el que fuera pareja de Melani Costa propuso al mayor de sus hermanos otra alternativa, que sus hijos cenaran con su madre en Madrid y él lo hiciera en Liria con su novia, Bárbara Mirjan. A pesar de los intentos de Martínez de Irujo la respuesta del duque de Alba fue similar, la joven de 21 años tampoco es “nada oficial” y no estaba invitada. “Que se vete a la madre de mis hijos me parece alucinante, pero cuando también lo hizo con mi pareja, no di crédito. Lógicamente, le expliqué que él no es quién para juzgar mi vida y decidí declinar mi asistencia. Una pena porque todos mis sobrinos querían verme”, ha confesado Cayetano en Look.

Finalmente, lo que hizo fue pasar la nochebuena con sus hijos y su ex en Madrid, mientras que Bárbara viajó a Málaga para estar con su familia. Si bien todos disfrutaron de las fechas, a día de hoy Carlos y Cayetano no han arreglado el problema ni parece que lo vayan a hacer a corto plazo.