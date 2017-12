Te contamos dónde se han escapado los protagonistas de ‘Cámbiame’

Muchos de los seguidores del programa ‘Cámbiame’ se han quedado sorprendidos de que esta semana no haya programa y no puedan ver a sus estilistas favoritos en la pequeña pantalla.

La cadena ha decidido darles unas merecidas vacaciones al equipo del espacio televisivo para que retomen fuerzas de cara a comenzar el 2018.

Tanto la presentadora como los integrantes del jurado han aprovechado estos días para hacer una escapada. Carlota Corredera se ha desplazado hasta su ciudad natal, Vigo, pasar pasar estas fiestas con su familia. Y en las redes sociales ha compartido una hermosa imagen con un bonito mensaje: “Felicidad es pasar la Nochebuena al sol en mi ciudad con mi gente, Feliz Navidad, Bo Nadal desde Vigo con amor para todos mis instaamigos y carlotiñers!”

A su ciudad natal también ha vuelto Cristina Rodríguez: Altea. La estilista ha publicado imágenes suyas en la playa y de los sitios de la localidad que marcaron su infancia y adolescencia.

Por su parte, Pelayo está teniendo una Navidad muy intensa. Tras pasar unos días en Oviedo con su familia, ha cruzado el charco para estar junto a su chico: Andy McDougall. Un viaje que le hace especial ilusión, como recogió en un mensaje en las redes sociales: “Last family dinner of the year. Tomorrow Madrid and then Rio de Janeiro! Can’t wait to see my boy! ⭐️⭐️⭐️ Última cena familiar del año, mañana Madrid y luego Rio de Janeiro! Que ganas de ver a mi chico!”.

¿Y Natalia Ferviú? La estilista más sincera de ‘Cámbiame’ ha viajado a Sevilla, para disfrutar de unos días de turismo en esta bella y soleada ciudad.