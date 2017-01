Bustamante y Manu Tenorio cargan contra Alejandro Abad

Alejandro Abad no olvida. El reencuentro de OT1 destapó el altercado con los derechos de autor de la canción emblemática de la primera edición, ‘Mi música es tu voz’. A pesar de que hace quince años de lo ocurrido, Abad sigue avivando la llama cargando con buena parte de los protagonistas de esa edición.

De hecho, gracias a ese fuego encendido, el compositor ha conseguido formar parte de la quinta edición de ‘Gran Hermano VIP’ donde no le ha faltado tiempo para hablar con sus compañeros de casa sobre el tema en cuestión, reivindicando -como no podía ser de otra manera- su verdad sobre el asunto. Dentro y fuera de la casa, los “ex triunfitos” no han hecho oídos sordos y, para asegurarse de que le llegara bien el mensaje, David Bustamante se lo ha entregado personalmente.

El cantante cántabro ha entrado momentáneamente a la casa de Guadalix de la Sierra para ayudar a los participantes de la edición en la prueba semanal. Prueba consistente en crear una canción. Tras un saludo sin mucho que comentar, Bustamante hablaba con los huéspedes para aclarar los términos de su examen semanal. Sin embargo, nada más comenzar, no dejó pasar la oportunidad para lanzar una pulla al que fuera su profesor. “Pero con esto no te vayas a enfadar, no te me vayas a pelear. Que después de la canción sigamos siendo todos amigos”. Con tono jocoso, Bustamante acompañó su comentario con una gran sonrisa que le fue devuelta por parte del compositor.

Por su parte, Manu Tenorio -fuera del concurso- también ha querido aclarar su posicionamiento en esta polémica de la que dice no entender su fundamento: “Me da mucha pena lo de ese hombre porque fue una parte muy importante. No sé qué motivo habrá encontrado él para arremeter contra nosotros cuando lo único que nos tiene que dar son las gracias. No sé por qué este tío habrá salido por estos cerros de Úbeda”. Sin embargo, el sevillano dice no tener rencor a pesar de haber sido uno de sus focos de presa: “Sé que me puso un poco a parir y flipé un poquito porque hace quince años que no me cruzo con ese señor, pero yo no albergo ningún tipo de rencor en mi corazón porque son cosas que no nos aportan nada positivo”