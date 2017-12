Bustamante se pone enfermo tras ver a Paula Echevarría

Nunca un festival de Navidad sentó peor a una familia. El encuentro de ayer entre Paula Echevarría y David Bustamante fue de todo menos agradable. La pareja llegó prácticamente a la vez al colegio de la pequeña Daniella pero no hubo saludo en público.

Cada uno entró por su lado al recital infantil y según han contado fuentes que estaban allí presentes, ni se sentaron juntos ni se saludaron, quedando así en evidencia que la magnífica relación que aseguran tener no es tan real como querrían.

Pero ahí no terminó el mal día para David Bustamante. El cantante tenía que viajar a Barcelona para participar en los ensayos y la grabación de la gala navideña de esta edición de Operación Triunfo, en la que algunos de los concursantes del primer año de programa cantarán con los del actual, y no lo hizo. Fue Noemí Galera, directora de la academia, la que hizo pública la noticia cuando se lo contó a los jóvenes: “David Bustamante no ha podido venir a ensayar ni podrá grabar porque está indispuesto.

Por ahora Bustamante no se ha pronunciado sobre sus problemas de salud pero todo apunta a que podría haber sido la tensión del momento la causa de su repentino malestar, ya que por la mañana se mostró de lo más sonriente con los seguidores que le pararon para hacerse fotos con él. Hace unos meses que el artista se puso enfermo y tuvo que cancelar un concierto, hecho que trajo consigo una enorme polémica al haber irregularidades en el parte médico presentado por el equipo del cantante.