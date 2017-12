El brutal desencuentro entre Pamela Anderson y Risto Mejide

Considerada un icono sexual durante varias generaciones, Pamela Anderson ha viajado hasta España y se sentó en el ‘Chester’ con Risto Mejide. Lo que prometía ser una entrevista divertida y entretenida, terminó siendo un auténtico infierno. Entre la ex conejita Playboy y el publicista no existía apenas nada de feeling entre ellos. Y eso se vio durante toda la entrevista…

Pamela contestó a (casi) todas las preguntas que Risto le hizo. Pero hubo una que le tocó la moral y con la que ya comenzó a verse la tensión entre ellos. Risto le preguntó por las operaciones estéticas a las que se había sometido… Y esta fue la respuesta de la actriz: “No quiero hablar. No quiero hablar de ello. No es muy femenino”, contestó. Para continuar: “Es asunto de cada uno y es particular. Son asuntos privados. Que cada uno haga lo que quiera”.

Pero no fue de lo único que habló. También lo hizo sobre el tema de Harvey Weinstein y sobre el escándalo sexual de las actrices de Los Ángeles. Pamela explicó: “Hay más gente como él, en todos los sectores. Hay que saber ser lista para evitar todo esto. A mí me han ofrecido mucho dinero por compartir jacuzzi con alguien”.

“La gente está muy desesperada por conseguir un trabajo en Hollywood o hacerse famosa y piensan que es la única manera de hacerlo. Creo que parte de la razón por la que todavía sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria”, explicó ante un atento Risto. “Nunca vas a trabajar en Hollywood. Tienes suerte siquiera de que te haya dirigido la palabra. Nunca vas a hacer nada’. Fue súper cruel y muy grosero”. fueron las palabras que Harvey tuvo para ella, después de que esta rechazara un papel por no querer trabajar con animales, ya que hay muchos abusos sobre ellos.

Sobre el tema de Cataluña también dio su opinión: “La gente tiene que poder decidir. Estoy a favor de que la gente haga lo que quiera hacer”, explicó

Pero si de algo se caracteriza Pamela es de ser la mujer con más portadas en el mundo de la revista Playboy. Risto también quiso hablar con ella del asunto y le respondió: “No creo que sea un logro. Pero me ha gustado mucho hacerlo. Salir en la portada de Playboy es halagador, es un cumplido. Pero no es conseguir el Nobel de la Paz”.

Lo peor de la noche fue durante la despedida. Risto iba a darle dos besos, como a cualquier otro invitado, pero ella decidió lanzar besos al aire. Acto seguido, el publicista hizo lo mismo y tras la marcha de ella, confesó que “Tengo la sensación de que muy bien no le he caído”.