Quedan apenas cuatro días para saber quién representará a España en Eurovisión y algo más de una semana para conocer al vencedor de la edición 2017 de OT. Ante la proximidad de las dos citas más importantes del concurso, los nervios están a flor de piel. La tensión y el estrés se ha convertido en un participante más de ‘Operación Triunfo’ y es que las chicas y el chico que quedan dentro de la academia saben que les queda poco tiempo para demostrar porqué deberían ser los elegidos.

En estos días, Alfred, Aitana, Ana, Amaia y Miriam están centrados en preparar sus temas eurovisivos y, si bien no dejan de practicar, lo cierto es que no todos están contentos con sus canciones. Han sido Ana Guerra y Aitana, que formarán dúo para la canción ‘Lo malo’, las que se sinceraron con sus compañeros, contándoles que estaban preocupadas de quedar encasilladas por un tema que podría ir a un festival tan importante como el que se va a celebrar en Portugal. “Es una canción que te puede perseguir siempre”, decía Ana.

La canaria explicaba además que, si bien baila reggaetón cuando sale de fiesta, no está muy de acuerdo con el mensaje que manda este género, “yo no soy una tía que vaya dando este tipo de mensajes por la vida”, afirmaba, reconociendo que no le terminaba de convencer el sencillo que le otorgaron para su solo, “soy la única que no se siente a gusto con el estilo que le han dado”.

Si bien las dos se limitaron a contar cómo se sentían, sus palabras no sentaron muy bien a la dirección del programa. Noemi Galera y Manu Guix acudieron poco después al comedor, donde estaba teniendo lugar la conversación, para zanjar el asunto. “¿Qué pensáis que cantaréis cuando salgáis de OT?”, preguntaba muy seria la directora de la academia, que recordó a Ana Guerra que precisamente ella había logrado ser finalista con ‘Havana’. “Tu has pensado que en algún momento el autor de la canción podría estar abajo escuchándote… Y estás aquí hablando de la letra con un desprecio que ‘pá que’”, continuaba diciéndole a la canaria.

Por su parte, Aitana intentaba defenderse ante el cabreo de Noemí, explicando que si bien es un tema que le gusta para bailar, pero que le va a costar a hacerla “porque nunca he cantado reggaetón. Sé que es una cosa que va a ir más allá y simplemente me asusta, pero sé que lo vamos a sacar y lo vamos a hacer bien”.

Manu Guix les recordaba que, ante todo, tienen que tener mucho respecto con los temas y mucho cuidado con lo que decían, pues sus palabras se pueden malinterpretar fácilmente.

Poco después se acercó hasta la academia la autora del tema, Brisa Fenoy, que se mostró de lo más comprensiva con las chicas, dejando claro que no se sintió ofendida por sus palabras: “Yo no me he sentido en ningún momento afectada, os entiendo perfectamente, pero cuando veáis fuera la realidad, os daréis cuenta. ‘Lo Malo’ es un canto a lo bueno, diciendo no a lo malo y vosotras sois la voz de esta nueva generación“.