Mientras esperamos ansiosos la emisión de una nueva entrega de Las Campos, no os creáis que María Teresa Campos para. La veterana periodista se encuentra imparable en el terreno profesional. Ahora nos sorprende con su faceta de cantante y ese tema de Luis Aguilé, Ven a mi casa esta Navidad, que interpreta con Bigote Arrocet y que está incluido en su primer disco. Si, un disco, que saldrá a la venta en mayo. Ayer nos dieron un adelanto en El programa de Ana Rosa. Y después María Teresa se fue de compras. Eligió unos grandes almacenes para hacer algunas compras navideñas de última hora. ¿Y mientras que hacía Bigote?

Pues Bigote se marchaba a su piso de soltero. El chileno se acercaba hasta el apartamento que tiene en Madrid y pasó allí un buen rato. En realidad, de soltero, soltero no es. Eso ya se encargó él de aclararlo hace algún tiempo. Explicó que lo comparte con sus dos hijos pequeños, Maximiliano y Estefanía. Uno vive en Londres y la otra en Bahamas, pero cuando visitan Madrid es más cómodo quedarse en un piso que en un hotel y comparten los gastos. Una estupenda solución que le permite a Bigote tener también un refugio para cuando quiere estar solo.

Además, Bigote Arrocet ha sido noticia estos días por una entrevista que le ha concedido a El Mercurio, de Chile, donde entre otras cosas habló de su paso por Supervivientes: “Me encantó, porque pasé hambre, fatiga, frío; entonces, mi corazón se volvió a templar: me contacté con el resto del mundo que también pasa hambre y frío”. Y ya puestos, contó algunas intimidades, como la razón por la que no comparte dormitorio con María teresa Campos. “Toda la vida he dormido así. Con mis antiguas mujeres también. Tengo un biorritmo nocturno; entonces, para qué les voy a amargar la existencia. Yo me levanto a las cuatro de la mañana a pintar, a leer, a ver televisión, a escribir. Además, si tengo que ir al baño… no, yo para eso no sirvo. Soy pudoroso con esas cosas. No me gusta ni que se hagan chistes escatológicos ni con malas palabras. A mí nunca me vas a escuchar un chiste en doble sentido”.